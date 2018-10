De vez en cuando a través de redes sociales aparecen desafíos de ilusiones ópticas que sacan canas verdes a los usuarios de internet. Y el último que se ha robado todas las miradas, es uno que le plantea a la gente si lo que ven es un cuello o una cintura.

Las imágenes fueron compartidas por el rapero Marty Mula y en ellas se puede ver parte de la piel de una mujer con su pelo lleno de rulos en una pose que hace confundir a los curiosos que han tratado de descifrar la foto.

Why tf I thought this was her neck pic.twitter.com/4gMnOlTegc

