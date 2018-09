Michelle Carvalho se la juega con foto como Dios la trajo al mundo 7 septiembre

Durante la última semana, varias famosas chilenas han sorprendido a sus seguidores, luego de jugársela con fotos donde posan desnudas en medio de la naturaleza o tapada con la bandera chilena, como lo hizo Claudia Conserva -mira-.

Y como hay algunas que no se quieren quedar atrás, Michelle Carvalho decidió jugársela y compartir en Instagram una imagen donde se le ve osada y como Dios la trajo al mundo en una tina.

“Así es mi vida, es solo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues, mala mía, no importa lo que digas, siempre he sido así, todos ustedes lo sabían”, escribió junto a ella.

(También te puede interesar: Leonor Varela posa a potope en medio de la naturaleza)

¡Mira!