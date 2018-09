Kathy Salosny se emociona al recordar su último encuentro con Felipe Camiroaga 4 septiembre

El pasado 2 de septiembre se cumplieron siete años del fallecimiento de Felipe Camiroaga y el resto de los tripulantes del Casa 212. Por eso, varios amigos del animador quisieron recordarlo con emotivas fotos -revísalas acá-.

Alguien que también lo recordó con nostalgia fue Kathy Salosny, quien durante su programa No Culpes a La Noche, rompió en lágrimas cuando se transportó al momento en el que ella y Camiroaga se volvieron a ver, ya que habían estado peleados.

Una antes semana antes de que él perdiera la vida, se juntaron en un lugar público, y al verse, “fue para los dos como conectar esa mirada donde nos reconocíamos”, comenzó diciendo.

En ese entonces hablaron de todo un poco, y entre miradas, él le dijo: “Que lindo tu pañuelo, miro el pañuelo y no caigo en cuenta: ‘Sí poh, me lo regalaste tú hueón’… Hubo un momento de silencio. Él me lo había regalado y yo lo tenía puesto”, agregó.

Luego de pasar horas conversando, la animadora de TVN se dio cuenta que todo se trataba de una reconciliación, una que ella esperaba hace tiempo y que lamentablemente, duró muy poco.