Cami Recabarren se pone cocoroca y le coquetea a Joaquín por redes sociales 28 septiembre

Joaquín Méndez salió de Chilito para pegarse una escapadita a Europa, lugar donde ha paseado de lo lindo y se ha sacado fotos en cada lugar que ha visitado. Una de esas llamó la atención de Camila Recabarren, quien se puso cocoroca y no dudó en coquetearle.

Resulta que el che subió una imagen junto a una pareja de asiáticos recién casados y escribió: “Otros que comen a lado de los pobres… Ya ¿Quien se casa conmigo en Paris? Estoy desesperado”, escribió.

Fue ahí que la ex chica reality no demoró en escribirle que ella se apuntaba, “Bésame… Oh my God, Joaco on fire”, haciendo que los usuarios más sapos la cacharan y le dijeran que cumpliera su palabra.

¡Mish!