Millaray Viera se va de tarro y cuenta desconocido acercamiento con Pangal 24 agosto

Hace algunos días Pangal Andrade estuvo invitado a Mucho Gusto para contar detalles de la construcción de su casa que está casi listoca -revisa los detalles-. En su visita e inesperadamente, Millaray Viera habló de un desconocido acercamiento con él.

Resulta que hace varios años, la panelista del matinal de Mega se enamoró de un primo del ex de Kel Calderón. “Era muy guapo y no me atrevía a decírselo”, dijo toda cocoroca. Fue ahí, que la chiquilla agregó que “A Pangal lo conozco de siempre porque nuestras familias eran muy amigas”.

Todo esto, hizo que la modelo se sonrojara y le enviara un saludo a su ex amor: “Diego, si estás viendo esto, te mando un beso”.