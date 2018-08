Gala está chata que la critiquen por todo y se descarga por redes sociales 13 agosto

Desde que Gala Caldirola saltó a la fama en nuestro país por participar en algunos realitys nacionales, la chiquilla ha ganado gran cantidad de fanáticos en redes sociales. De hecho en Instagram, tiene casi dos millones de seguidores.

Y aunque la pareja de Mauricio Isla acostumbra a compartir fotos casi todos los días y recibe buenos comentarios, no faltan los que la critican por todo. Por eso, y chata de la mala onda, la española decidió compartir un mensaje para descargarse, como al parecer, quería hacerlo hace tiempo.

(También te puede interesar: Angélica Sepúlveda terminó el viaje con su galán turco y cuenta cómo se comunican a distancia)

“Ahora dirán… por qué no sales de frente, por qué estás tan flaca, por qué ese peinado, por qué sin ropa, por qué no sales con tu hija, si saliera con ella la pregunta sería por qué la expones tanto”, comenzó diciendo, para luego continuar asegurando que: “¿Demasiado conforme con mi cuerpo para vuestro gusto? Pero si fuera Beyoncé podría bailar con poca ropa y seguiría siendo ídolo como mujer. Si estuviera casada sería una interesada pero si no lo estoy es un pecado”.

Y aunque sus palabras recibieron un montón de comentarios de apoyo, no faltaron los que siguieron molestando, pidiéndole que cierre sus cuentas y que no se compare con la cantante estadounidense.