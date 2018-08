El Catador de Lugares que Hablan confiesa que está más gordito por culpa del programa 16 agosto

Definitivamente quienes son fanáticos de Lugares que Hablan no conocen el nombre de David Liempi, pero sí El Catador, camarógrafo que se roba más de alguna mirada en cada emisión del programa conducido por Francisco Saavedra.

Y es que el chiquillo se ha convertido en uno de los protagonistas del espacio, ya que el animador constantemente lo nombra y le pide que lo ayude a probar comida que la gente a lo largo de Chilito les ofrece en sus visitas.

(También te puede interesar: En Twitter se burlan de Pancho Saavedra por pará de carros de su mamá)

Todo eso, ha hecho que El Catador haya subido entre ocho a quince kilos en promedio por temporada y “no me molesta porque no soy tan preocupado de la dieta, hay que aprovechar de comer bien jajaja”, dijo a La Cuarta. Agregando que: “Muchas veces tenemos que hacer tres secuencias en el día y algunos nos dan de desayuno cazuela, no podemos negarnos al cariño de la gente y así en cada grabación debemos andar diciéndoles que no se molesten, pero igual te meten una tortilla en el bolsillo”.

¡Quién como él!