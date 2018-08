Confirman cara a cara entre De Moras y Díaz en programa de CHV 1 agosto

De que Carola de Moras y Pamela Díaz no se llevan para nada bien no es un secreto para nadie. De hecho, el rumor fue confirmado por ambas hace un par de semanas -revisa los detalles-. Y aunque de un tiempo a esta parte las animadoras no se han visto el caracho, desde la producción del canal confirmaron un reencuentro que se emitirá al aire este domingo 5 de agosto .

Sí, porque la modelo es una de las invitadas de La Noche es Nuestra, programa que anima La Fiera junto a Felipe Vial y Jean Philippe Cretton, y donde ambas se enfrentarán a un cara a cara después de la polémica en la que se vieron envueltas.

Así al menos lo confirmaron varias fuentes de CHV a Glamorama, asegurando que la ex animadora del Festival de Viña del Mar llegará para contar más detalles de su próximo programa estelar Bake Off y para reencontrarse con la persona que dijo que era “la copia barata de Tonka”.

¡Y va a quedar la ca…!