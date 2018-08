Conductora de Transantiago trabaja con su bebé enferma por no tener donde dejarla 7 agosto

Impotencia ha causado en redes sociales el video de una mamita que tuvo que trabajar con su hija por no tener donde dejarla. Se trata de Dennis Figueroa, conductora del Transantiago quien llegó a cumplir sus labores con su bebé de un año, a quien dejó en un coche y sin los cuidados necesarios mientras manejaba.

Fue una pasajera, la que preocupada dejó grabada las imágenes y se acercó a ella para preguntarle el por qué de su acción. Fue ahí que Dennis le contó que la empresa Express de Santiago no paga bono compensatorio a sus conductoras a pesar de los certificados médicos y “aunque es riesgoso, no me queda otra”.

Todo esto, hizo que en redes sociales los usuarios no demoraran en reaccionar, asegurando que es una vergüenza para Chile. Sin embargo, luego de que el video se volviera viral, la empresa involucrada, señaló que tienen “completa disposición para generar las instancias de diálogo que permitan encontrar una solución conjunta al problema presentado”.

@MindeTransporte ,@MinMujeryEG ,vi un video que me dio rabia, una madre conductora de alguna empresa de transantiago llevando a su hija en el coche..¿ Como puede suceder esto? Espero que cuando liciten las empresas por lo menos tengan Sala cuna o guarderia como beneficio.. pic.twitter.com/u0gGR0ZRJQ — EramosL (@enzoramoslaffer) 7 de agosto de 2018

Que impotencia. Empresas que dan verguenza el nefasto trato hacia sus trabajadores. Una conductora del Transantiago tiene que salir a conducir con su hija ya que Express de Santiago Uno, no paga bono compensatorio a sus conductoras.

La bebe esta enferma (con certificados). RT https://t.co/xKRI7Zy2Y6 — Mery-Ann Giese (@SimplyMeryG) 7 de agosto de 2018

Me emputece mil veces lo que pasa con la conductora del transantiago y su guagua! La licencia por enfermedad del niño debiese ser hasta los 2 años no hasta el año! 😡 además cero criterio la empresa. — María Paz López (@mariapaz_lopezc) 7 de agosto de 2018