A Paty Maldonado le dieron los monos con programa Intrusos 24 agosto

Hace algunas semanas se filtró la información de que varios actores de Mega firmaron una carta, asegurando que mientras Patricia Maldonado esté en Mucho Gusto no van a visitar el estudio. Situación que ha tenido un sinfín de versiones, idas y venidas.

Por eso, el programa Intrusos decidió tener la versión de la panelista y además preguntarle sobre los dichos de la actriz Delfina Guzmán, quien dijo sobre ella que es una descriteriada. Fue ahí que las cámaras y la periodista llegaron hasta el lugar donde estaba almorzando la cantante, quien puso una cara de tres metros cuando los vio.

(También te puede interesar: Panelista de Mucho Gusto revoluciona Instagram con sensual foto)

“¡No, no! ¿Qué están haciendo aquí?”, preguntó. “Te queríamos preguntar por los dichos de Delfina Guzmán”, dijo la chiquilla. “Perdón, perdón, perdón… tengo a mi marido super enfermo… ¿tú crees que me puede importar eso?… Me parece una falta de respeto que en un momento tan increíble como este, ustedes vengan”, señaló entrando al restaurant y agregando: “No voy a salir”.

¡Revisa las imágenes!