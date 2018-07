Sapean que arquero de Inglaterra usó torpedo para atajar penales frente a Colombia

Hace algunos días y en octavos de final, la selección colombiana quedó eliminada de Rusia 2018, luego de enfrentarse a los ingleses en la tanda de penales, que mató la ilusión de los cafeteros en la fiesta mundialera.

Y más allá de los goles bien ejecutados, otros que se perdieron y se atajaron, lo que llamó la atención fue la precisión del arquero inglés Jordan Pickford, quien no dejó que la pelota de Carlos Bacca entrara al arco ¿Suerte? No, porque al parecer el vivaracho habría tenido guardado un torpedo con los antecedentes de cada pateador.

Todo esto había pasado piola hasta que un medio de su país filtró las imágenes del chiquillo de 24 años mirando disimuladamente sus apuntes en una botella de agua. Además, fue él mismo que en una conferencia de prensa aseguró que había estudiado junto a su equipo cada ejecución y que “solo Falcao cambió el lugar”.

¡Chaa!

Was Jordan Pickford’s hidden water bottle the reason for #ENG‘s penalty success? https://t.co/a3WDlfo5Qn pic.twitter.com/LYsaKpKoYw

— Sun Sport (@SunSport) 5 de julio de 2018