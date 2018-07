Macarena Tondreau se va de tarro y habla de la decisión de sus ex jefes 11 julio

Hace algunas semanas les contamos que a Macarena Tondreau le dieron la PLR del Muy Buenos Días, luego de que se refiriera a la situación de los reos ecuatorianos, razón que llevó a su marido Alfredo Alonso a defenderla con garras y dientes -revisa los detalles-.

Y resulta que la ex panelista del matinal de TVN estuvo invitada en “Sigamos de largo” de Canal 13, donde además de recalcar que seguís pensando lo que señaló hace algunas semanas, confesó que “siento que salí porque querían sacarme… Porque si me hubiesen querido cuidar como lo hicieron en este canal con Tonka Tomicic, que dijo algo muy parecido, lo harían… Hubo un respaldo de su equipo. Ella opina distinto, pero la respetamos. Si la jefatura hubiera querido cuidarme, también me apoya”.

Por otro lado, señaló que “siento que hay un error de equipo. Para mí, no hubo un error en lo que se planteó en el panel. Pero ahora, si a nivel canal o de programa se dan cuenta de que fue un error hablar como se habló el tema, hay un error de equipo. Hay una jefatura, y está mi cabeza también, que decidimos plantear el tema de esta manera”.