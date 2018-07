Lisandra en picada contra seguidores que le preguntan por Leandro 26 julio

Hace algunos días les contamos que Lisandra Silva se lució en traje de baño en un importante desfile en Miami -revisa las imágenes-. Y hoy, la cubana se encuentra disfrutando de algunos días libres en España.

Hasta ese país, la ex chica reality llegó en compañía de algunas amigas y como hay seguidores sapos, no dudaron en preguntarle por Leandro Penna, pregunta que al parecer le hacen constantemente si no sube fotos con él.

Molesta y para dejarlo claro de una vez por todas decidió responder: “Yo estoy en otro continente y él es mi pareja, no mi apéndice”, escribió.