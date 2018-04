Vértigo: La verdad de por qué Yerko Puchento le dice mamá a una señora del público ¡Se supo todo! 20 abril

Quienes jueves a jueves no se pierden Vértigo, saben que cada vez que Yerko Puchento realiza sus crueles rutinas, se acerca a una señora del público y le dice mamá.

“Mamá usted ya no está para estos trotes”, “Mamá no se ría tan fuerte”, y otras frases le dice en tono de broma el comediante interpretado por Daniel Alcaíno. A raíz de eso, en reiteradas ocasiones muchos se preguntaban si efectivamente se trataba de un pariente o no, y fue en el mismo programa que dieron la respuesta.

Fue en el capítulo del 5 de abril, un día antes del cumpleaños de Alcaíno, que al aire le hicieron un pequeño homenaje para saludarlo. Justo ahí, invitaron a esta señora para que se acercara, comprobando efectivamente que la persona a la que agarra pal leseo en medio de sus chistes, sí es su mamá.

Así entonces, cada jueves Cristina Cuevas se sienta entre el público para ver y disfrutar con el trabajo de su hijo.