Méxicano patuito se burla de cómo hablan los chilenos y suma millones de reproducciones en sus videos 27 abril

Tranquilo chiquillos, no se alteren que todo se trata de una humorada, porque a pesar de que Alejandro Velasco se ríe de cómo hablan o se comportan los chilenos, las imágenes no son más que videos de humor viralalizados en redes sociales, en donde “mezcla lo más chido del chileno con lo más bacán del mexicano”.

El trabajo audiovisual se titula “Un Wey Weón”, donde el patuito se ríe de la forma de hablar de los chilenos, de los modismos y de todo lo que percibe un extranjero con pocos días en nuestro país. De hecho, uno de sus videos acumula más de seis millones de seguidores.

Esta vez vuelve a romperla en Facebook con una serie de imágenes donde compara cómo se dicen ciertas cosas en Latinoamérica, pero que únicamente en Chile se expresan de manera diferente.

Sin embargo, el cabrito no lo hace en mala, todo lo contrario, esa es su forma de dar a conocer la idiosincrasia de nuestro Chile, lugar donde el güerito ya ha hecho raíces . “Me siento chileno, porque me he identificado y creo que me he acoplado muy bien a la cultura, y porque me gusta mucho el país”, reconoce.