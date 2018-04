Dicen que hace 97 años apareció el primer meme y esta foto lo confirmaría

Sin duda alguna la palabra “Meme” ya debería formar parte del diccionario, porque probablemente sea uno de los términos que más se usan actualmente, ya que aparecen prácticamente en cualquier fecha y hora del día. Todo lo que pase, bueno o malo, se transforma en meme.

Pero que estén más presentes que nunca en redes sociales y que todo el mundo hable de ellos, no quiere decir que comenzaron a existir solo ahora, o al menos eso aseguran en Twitter, luego de que un usuario señalara que la primera de estas imágenes se dio a conocer en 1921, lo que se traduce a 97 años atrás.

En esa oportunidad la revista estadounidense Judge, publicó una foto con dos dibujos que reflejaban: cómo creemos salir en una foto con flash vs cómo salimos realmente.

Y aunque nadie nos podrá confirmar efectivamente si esa publicación fue hecha a modo de meme, es inevitable no compararlo con los que existen actualmente sobre “Expectativa y Realidad”.

¡Está muy bueno!

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy

— wida (@YoRHaw) 15 de abril de 2018