Argentinos defienden a Rey Arturo por titular que lo tilda de “agresivo” tras reacción ante penal de Cristiano Ronaldo

Hace algunas horas fuimos testigos de una de las Champions League más polémicas de todos los tiempos y que dejó a Real Madrid en semifinales luego de eliminar a la Juventus.

En otro estadio estaba Arturo Vidal, quien llegó para acompañar y apoyar a su equipo Bayern de Múnich que se encontraba en la cancha a la misma hora que se jugaba el partido de sus ex compañeros.

Con su fanatismo repartido, y ante la injusticia para él y para muchos hinchas a nivel mundial que reclamaron el penal mal cobrado a favor de los merengues, el seleccionado nacional reaccionó como varios lo hicieron.

Sentado en un lugar vip y acompañado de un mini televisor revisó la repetición de la jugada: “Noooo… No le hizo nada”, dijo levantando los brazos, acto que llevó a que algunos medios trasandinos lo tildaran de agresivo.

“La violenta reacción de Arturo Vidal al ver el polémico penal a favor del Real Madrid”, publicó Infobae y fue aquí que ocurrió algo impensado; Hinchas argentinos defendiendo a nuestro Rey Arturo, asegurando que el titular fue mal intencionado porque su comportamiento lo que menos tenía, era agresividad.

No sean alarmistas!! No veo violencia!! No desinformar!!

— Cesar Bueno (@cbueno61) 12 de abril de 2018