Entérese de los horarios que tendrá el comercio este fin de semana santo 28 marzo

Supermercados y centros comerciales tendrán horario especial por Semana Santa.

Se nos viene el primer fin de semana largo por motivos de Semana Santa. En estas fechas se aprovecha de viajar hacia otras ciudades y el comercio modifica su horario para la atención de público.

Este Viernes Santo no se considera feriado irrenunciable, lo que significa que los locales no tienen obligación de cerrar. Sin embargo, la mayoría de los centros comerciales no abrirán sus tiendas y patios de comidas, atendiendo solo en sus centros de entretención, cines y zonas de restaurantes.

Estos volverán a abrir normalmente, al igual que el Domingo de Resurrección.

Por otra parte, los supermercados funcionarán en sus horarios de fin de semana, por lo que la mayoría abrirá desde las 9 de la mañana.