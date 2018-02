J Balvin revela la enfermedad que padece desde hace tres años 15 febrero

El cantante J Balvin habló sobre la enfermedad que lo acosa desde hace algunos años y por la que actualmente está siendo medicado.

A pesar de todo el éxito que ha tenido en los últimos años, lo cierto es que José Osorio Balvin, de 32 años, sufre de depresión.

El colombiano reveló hace tres años estuvo a punto de morir producto de esta enfermedad luego de convertirse en “un esclavo”, y ahora aseguró que es combatida con medicamentos para no recaer.

Fue en 2015, entrevista con 20Minutos, que el artista contó que “una depresión que casi me mata es lo peor que me ha pasado”, debido a que no puso “límites ni equilibrio y pagué las consecuencias. Fue mi culpa, no se la echo a los demás, fue decisión mía trabajar como un esclavo y olvidar que detrás del esclavo hay algo más importante: la persona”.

Ahora, J Balvin volvió a hablar sobre el tema, asegurando que ese episodio lo dejó con una prescripción de medicamentos.

“Las depresiones hay que dejarlas de ver como si fueran algo de locos, hay que entender que hay desbalances químicos… cuando ya es muy a fondo y hay desbalances químicos también hay ayuda profesional para eso. Yo aun tengo medicamentos psiquiátricos”, dijo el intérprete de “Machika”.

Además, agregó que “hay un tabú, frente a los psiquiatras, yo decía, ‘no, eso es pa’ los locos’, pero realmente más loco yo que no quería dejarme ayudar”.