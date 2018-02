Ex participantes de “Doble Tentación” habrían terminado su relación 13 febrero

Oriana Marzoli preocupó a sus seguidores en redes sociales tras compartir dos sensibles textos que hacen suponer que terminó su relación con Luis Mateucci.

La venezolana conoció a su pareja en el reality “Volverías con tu ex?”. Desde aquel momento que han estado juntos y lo demuestran en sus respectivas cuentas de Instagram.

Es juntamente ahí donde la modelo compartió dos sentidos mensajes. La primera de ellas dice que Por eso no creo en el amor, te rompe siempre el corazón, te roba la felicidad. Y en realidad no se merece esta canción, no se merece mi atención”.

Minutos después compartió otro texto: “Y no es extraño que febrero sea el mes del amor y el mes de las máscaras, carnaval”.

Sus fanáticos ya especulan que esto podría tratarse de un quiebre amoroso con el argentino.