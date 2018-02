El ácido comentario de Cristóbal a Ángela tras reflexión sobre su situación sentimental 13 febrero

Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez eran una de las parejas más polémicas de “Doble Tentación”. Y es que tras ocho años juntos, decidieron ponerle fin a su relación pues las cosas no funcionaron tras el fin del reality.

Pero los conflictos entre ellos todavía no terminar, porque durante la noche de este lunes los ex chicos reality tuvieron un ácido intercambio de mensajes a través de redes sociales, después que la enfermera compartiera una sentida reflexión en su última publicación.

“Porque el tiempo me ha dado la razón y en mi eterno silencio he aprendido a contemplar más los hechos que las palabras y el victimismo. Mi soledad es solo un espacio de amor enorme que se expande para vaciar y dejar atrás lo más doloroso, para recibir en un futuro lo que la vida realmente desea entregarme”, escribió en su foto.

Aunque a priori la publicación no tenga nada de extraño, la verdad es que tendría un polémico trasfondo, pues Cristóbal habría encontrado una nueva pareja, situación que generó esta reacción de Ángela.

El mensaje le llegó al modelo, quien usó sus historias de Instagram para replicar a su ex polola con una dura frase.

“Hemos hablado una vez desde que terminamos y ni ganas tenías de volver. ¡¿Me estás web*****?¡ Me tienes bloqueado de todo y te haces la que vivió un luto. Te pasas saliendo y no se te ve para nada mal. Si quiero salir con alguien es tema mío, seguro tú no lo has hecho”, escribió.

Ante esta reacción, la ex chica reality publicó por el mismo medio una respuesta mucho más amable: “Pido disculpas de mi parte por lo que publiqué pero es lo que siento en estos momentos y no soy perfecta. Todo este tiempo me han hecho distintas preguntas y no he querido hablar, porque ha sido algo muy doloroso”.

“Cristóbal está en todo su derecho de conocer otra persona que lo haga feliz. Yo solo deseo llevarme lo mejor y más lindo de la relación de casi 8 años, que a pesar de que tuvo sus altos y bajos siempre lo consideré el amor de mi vida”.

Tras las buenas palabras de Duarte, Cristóbal bajó el tenor de sus mensajes y también le deseó lo mejor a su ex pareja.