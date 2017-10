Junior Playboy inició campaña para traer de vuelta a Marcelo Bielsa 11 octubre

Nadie quedó indiferente con la derrota por 3 a 0 de Chile ante Brasil, quedó a nuestra selección fuera del Mundial de Rusia 2018.

Quien no quiso estar ajeno a la derrota fue Junior Playboy, por lo que inició una hilarante campaña en redes sociales, para que Marcelo Bielsa vuelva a la banca de la Selección Chilena.

“¡Arriba, Chile! A no caer, quedamos fuera del mundial, es porque tenía que ser así nomás. Es lo de menos, si Rusia para cagarte de frío, el otro mundial es mejor, el del 2020, 2022. Pero primero nos ‘aguachamos’ y nos traemos al loco Bielsa, hay que hacer un llamado serio… Ese es el técnico que Chile se merece, no me vengan con otro”, dijo.

Luego añadió que “si es posible, yo mismo le pago los pasajes al loco Bielsa y me lo traigo para acá automáticamente. ¡Arriba, chilenos!”.