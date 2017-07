El notable mensaje de la FIFA por el corte de pelo de Arturo Vidal

Sin duda que el corte de pelo de Arturo Vidal es uno de los más llamativos del mundo futbolístico, es por eso que llamó la atención de la FIFA.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación publicó un entretenido mensaje en su cuenta de Twitter junto a una foto de la cabeza del seleccionado nacional.

“No hay premios por adivinar a quién pertenece esta obra de arte”, escribió la FIFA.

No prizes for guessing who this bit of artwork belongs to!

🇨🇱💇‍♂️ @kingarturo23 pic.twitter.com/OlDi438vvJ

— FIFA.com (@FIFAcom) July 4, 2017