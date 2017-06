El romántico saludo de cumpleaños de Gala Caldirola al Huaso Isla

Hoy hace 29 años que nació una persona que hace apenas uno llego a mi vida para llenarla de alegría, de cariño y deseo, de ternura y pasión, de risas , llantos y sueños juntos… De momentos que nunca olvidaré. Llego una persona luchadora, fuerte , un buen papá , un buen hijo, un buen amigo, una persona maravillosa, con fe y valores , alguien que comparte la misma luz que yo. Sin prejuicios, sin condiciones. Alguien que me deja ser yo misma y me ama por lo mismo. Hoy , no más que nunca, porque para mí cada día a tu lado es importante , desearía estar a tu lado. Pero las circunstancias lo impiden por que tienes objetivos que cumplir! Pero no importa , mi corazón estará contigo siempre allá donde tu estés. Le doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino y deseo profundamente poder seguir este camino para siempre y que este solo sea el primero de muchos cumpleaños que pueda dedicarte palabras de amor! Por qué te amo , te admiro y creo en ti! Déjame ser hoy y siempre tu apoyo incondicional ❤️ feliz cumple mi vida!!!! #love #happybirthday #29 #geminis

