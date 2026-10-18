Yamila Reyna no se guardó nada contra Pancha Merino: «La misma que hoy se muestra vulnerable, es la que denigra, se ríe y ningunea a las mujeres…»

Yamila Reyna reaccionó a las recientes declaraciones de Pancha Merino sobre su separación de Andrea Marrocchino, recordando las críticas que, según ella, recibió cuando habló públicamente de su quiebre con Américo.

La polémica surgió luego de que la panelista de Alfombra Roja, de Canal 13, relatara el difícil momento que vivió tras conocer la infidelidad de su expareja. Sus declaraciones se produjeron después de que Marrocchino anunciara una querella en su contra.

Durante el programa, Pancha Merino recordó: “Llegó esta niña que me comentó que estaban juntos desde marzo. La verdad, estuve en shock, me levantaba para llorar, comer un yogurt. En mi vida había sentido una pena tan profunda… la verdad, yo pensé que me iba a volver loca”.

“Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel y yo le creí. Porque yo jamás juraría por mi papá y mi mamá”, agregó.

Yamila Reyna no se guardó nada contra Pancha Merino

Las declaraciones de Pancha Merino generaron distintas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios le expresaron su apoyo, otros recordaron sus comentarios anteriores.

Entre las reacciones destacó un mensaje de Yamila Reyna, que difundió la cuenta de Instagram Sin Caretas. En la publicación, la comediante habría cuestionado la forma en que Pancha Merino se refirió anteriormente a su separación de Américo.

En ese contexto, escribió: “La misma que hoy se muestra vulnerable, es la misma que denigra, se ríe y ningunea a las mujeres que hemos pasado procesos difíciles”.

“A mí me criticaste diciendo que ‘se victimiza’, ahora yo podría decir lo mismo de vos, pero en cambio entiendo tu dolor, y espero que pronto pase esa pena y esa sensación de traición, porque nadie la merece”, agregó.

Finalmente, Yamila Reyna lanzó: “Pero creo que esto es un aprendizaje para que comiences a ser más empática y aprendas a informarte antes de inventar y criticar a otra mujer sin saber y peor aún, sin ponerte en su lugar”.

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