«Tremendo espectáculo»: Don Francisco adelantó todos los artistas y los bloques que tendrá la Teletón 2026

Don Francisco entregó nuevos detalles sobre la programación de la Teletón 2026, que se realizará el próximo 6 y 7 de noviembre. Durante su visita al matinal Mucho Gusto, el animador reveló parte de la parrilla de artistas y adelantó algunos de los espectáculos que tendrá la cruzada solidaria.

En el programa, Mario Kreutzberger explicó que quería compartir información sobre la organización del evento. En ese contexto, señaló: “Quería contarles un poquitito del programa si quieren, me dieron todas las tarjetas (…) Hay que decir que estamos haciendo 48 años de la Teletón”.

Don Francisco adelantó todos los artistas y los bloques que tendrá la Teletón 2026

Según contó, la jornada comenzará con una obertura que contará con la participación de Iaán Calderón, el niño embajador, y presentaciones musicales de Pandora y Sinaka.

El programa también reunirá a distintas figuras del espectáculo y los realities, entre ellas Yamila Reyna, Antonella Henríquez, Cony Capelli, Melina, Daniela Aránguiz, Cata Vallejos y Tanza Varela.

El humor tendrá un espacio con Los Atletas de la Risa, Melón y Melame y Blondon Boys. Además, la programación incluirá un desfile encabezado por Karen Doggenweiler, junto a invitados como Mayte Rodríguez, Gustavo Huerta, Jean Philippe Cretton, Pops, Yann Yvin, Gissella Gallardo, Jendelyn Núñez y Rodrigo Díaz.

Para el siguiente bloque, Don Francisco adelantó: “Bloque cuatro con Luciano Pereyra, humorista, fútbol con los capitanes de Chile Iván Zamorano y Claudio Bravo”.

El cierre contempla historias inspiradoras en el teatro y un espectáculo en el Estadio Nacional, con artistas nacionales e internacionales.

Entre los nombres anunciados figuran Bacilos, Alanys Lagos, Tomo como Rey, Pablito Pesadilla junto a Pailita, King Savagge, Julianno Sosa, Marcianeke, Polimá, Leo Rey y Tito el Bambino.

La programación también incluirá al mago Jean Paul Olhaberry y al humorista Stefan Kramer. Al destacar la propuesta preparada para el evento, Don Francisco la resumió con una frase: “Tremendo espectáculo”.

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