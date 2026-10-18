«Me sentí culpable… Está todo grabado»: Cuco Cerda contó cómo fue el accidente que sufrió Daniela Aránguiz en Vértigo Extremo

Daniela Aránguiz y Cuco Cerda protagonizaron un complejo episodio durante las grabaciones de Vértigo Extremo, luego de que la panelista sufriera una fisura en una costilla mientras participaba en una actividad de defensa personal.

Aunque la exchica reality ya había contado que necesitó atención médica tras el incidente, ahora fue su pareja quien entregó detalles de lo ocurrido.

En conversación con la plataforma Ojo a la Tele, el participante habló sobre su experiencia en el programa y su relación con Daniela. Durante la entrevista, recordó el accidente que protagonizaron y sorprendió con una confesión sobre lo sucedido.

Al referirse a cómo le había ido en el amor durante las grabaciones, Cuco Cerda reconoció: «Me fue bien en el amor… Bueno, más o menos. Tuve un conflicto, le quebré una costilla«.

Cuco Cerda contó cómo fue el accidente que sufrió Daniela Aránguiz en Vértigo Extremo

El joven detalló que todo ocurrió durante una actividad en la que Daniela Aránguiz aprendía técnicas de defensa personal. Según su relato, una maniobra terminó provocando la lesión de su pareja.

Al recordar el momento, Cuco Cerda explicó: «Le estaban enseñando defensa personal. Le hice una llave sin querer y se hizo la fuerte, me dijo ‘no sales de aquí‘. Me tenía ahí, así que hice un poquito más de fuerza y ahí van a ver lo que pasó, porque, horrible».

Al hablar sobre cómo ha enfrentado el episodio, el participante confesó: «Me sentí culpable. Hasta ahora me siento culpable«.

Pese a ello, insistió en que nunca tuvo la intención de lastimar a su pareja y recalcó que todo ocurrió de manera accidental.

Finalmente, señaló: «Pero bueno, fue un accidente. Está todo grabado, heavy«.

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