Vamo a Calmarno visitó la lujosa casa de Marcianeke: el cantante impactó con íntima confesión

Marcianeke abrió las puertas de su espectacular casa y compartió detalles desconocidos de su vida personal. En un nuevo capítulo de «Visitando la casa de los famosos», de Vamo a Calmarno, el artista urbano recibió a Jaime Proox y Roberto Rosinelli para recorrer su hogar y conversar sobre su presente.

Durante la visita, el intérprete mostró su amplio living, una terraza con piscina y vista panorámica, su colección de zapatillas y el estudio donde prepara sus próximos proyectos musicales. También sorprendió al revelar que entre sus vecinos se encuentran el cantante Benjita Alkapone y un conocido animador del Festival.

Sin embargo, uno de los momentos más íntimos del capítulo ocurrió con la aparición de Anaís Vilches, quien confirmó junto al cantante que retomaron su relación sentimental.

Marcianeke y Anaís Vilches revelaron una dolorosa pérdida

La pareja habló sobre su historia de amor, los conflictos que enfrentaron y su experiencia en un reality televisivo. No obstante, la conversación tomó un tono especialmente emotivo cuando ambos revelaron que atravesaron la pérdida de un embarazo.

«Tuvimos una pérdida de un bebé», confesaron, dando a conocer por primera vez este difícil episodio de su relación.

Durante la conversación, Anaís también recordó los inicios de su romance con el artista. «Yo cuando tenía 16 conocí a Matías», comentó, antes de explicar algunas de las diferencias que existen entre ambos: «Yo soy muy intensa y él es más frío».

Por su parte, Marcianeke compartió otra revelación personal al referirse a ciertas dificultades que experimentaba anteriormente con el contacto físico. «Yo tengo un grado de autismo. Yo antes no podía tener contacto y tampoco cargar a los niños», señaló.

Marcianeke habló sobre la música urbana chilena

El cantante también reflexionó sobre el presente del género urbano nacional y cuestionó la falta de compañerismo entre algunos exponentes.

«Los artistas deberían dejar más el orgullo. Ahora están demasiado con que uno quiere ser el mejor y antes no era así. Antes todos colaboraban con todos», expresó.

En esa misma línea, hizo un llamado a fortalecer la unión entre sus colegas. «Falta más unión. Yo apenas me pegué dije: todos tienen que pegarse», sostuvo.

Además, reveló que está recuperando la cercanía con AK4:20 y confirmó que prepara un mixtape junto a Benjita Alkapone.

El capítulo también mostró su acercamiento a la religión, sus planes personales y una faceta más íntima del artista, quien aseguró sentirse feliz por los comentarios positivos que ha recibido sobre su presente.

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