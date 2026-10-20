El Rumpy entregó particular consejo al presentar su libro en Radio Corazón: ojo a la reacción de Chavito y Sita Evelyn

El Rumpy, uno de los locutores más emblemáticos de la radio chilena, llegó hasta La Mañana de la Corazón junto a Chavito y Sita Evelyn. En la conversación, presentó El Chacotero Sentimental. El libro, una publicación que celebra los 30 años del histórico programa.

Durante la entrevista, el comunicador repasó los inicios del espacio radial, su evolución y el vínculo que ha construido con miles de auditores a través de las llamadas telefónicas.

El Rumpy recordó los inicios de El Chacotero Sentimental

Aunque hoy es uno de los programas más reconocidos de la radio nacional, sus comienzos estuvieron lejos de tener un futuro asegurado. Así lo recordó el propio locutor al hablar sobre sus expectativas cuando comenzó el proyecto, en 1996.

«¿Cuánto pensaba que iba a durar el programa cuando partí? La firme: una semana. Yo dije ‘aquí la voy a cagar al minuto uno'», confesó.

Sin embargo, el espacio logró mantenerse vigente durante tres décadas. Para El Rumpy, una de las claves está en la espontaneidad de sus auditores y en las historias que comparten en cada llamado.

«Todavía me paran en la calle y me dicen: ‘Oye, pero ¿tenían preparada esa historia?’. No, no es cierto… aquí no hay nada galleteado. ¡Son más de 30.000 llamadas!», señaló.

En esa misma línea, destacó la importancia de escuchar a quienes se comunican con el programa. «Nosotros en esta Radio Corazón vivimos de lo espontáneo, de la gente, de lo que nos dicen. Hay que estar muy atento a la jugada y darle a la persona que llama su espacio», explicó.

Un libro que también cuenta la historia de Chile

La publicación conmemorativa no solo reúne recuerdos del programa. También busca retratar los cambios sociales y culturales que ha experimentado el país durante estas tres décadas.

«En el libro está la historia de un país que ha ido cambiando, que se ha ido acomodando, de los bordes que se corrieron(…) quería mezclar este programa, este país y los años que han transcurrido», detalló.

Además, el locutor reflexionó sobre el cariño que recibe de sus auditores y cómo ha aprendido a reconocerlo con el paso del tiempo.

«A mí me costó entender que cuando la gente se acerca es cariño. Hoy estoy más grande, tengo hijos y ver el cariño en los ojos de las personas me emociona», expresó.

Finalmente, El Rumpy compartió un breve consejo para quienes escuchan el programa: «Mientan menos. Cada día un poco menos».

¿Dónde comprar El Libro del Chacotero Sentimental?

Quienes quieran conocer la historia detrás del programa pueden conseguir El Chacotero Sentimental. El libro a través del Fondo de Cultura Económica.

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