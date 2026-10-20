Pimpinela llega a Gran Arena Monticello con «Leyendas Tour»: fecha y venta de entradas

Pimpinela regresará a Chile con un nuevo espectáculo que promete emocionar a sus seguidores. Lucía y Joaquín Galán se presentarán el sábado 19 de diciembre en Gran Arena Monticello, donde cerrarán el año con «Leyendas Tour», una producción que celebra más de cuatro décadas de historia musical.

El concierto llega después de dos años recorriendo América y Europa con «Noticias del Amor». Además, el dúo realizó una extensa gira por Norteamérica y Centroamérica, consolidando su conexión con el público de distintas generaciones.

«Este tour, además de sentirlo como un homenaje a nuestras canciones, es un agradecimiento al público que nos ha acompañado a lo largo de todos estos años», expresó Joaquín Galán.

¿Qué traerá el nuevo espectáculo de Pimpinela?

«Leyendas» propone un recorrido renovado por la trayectoria del dúo argentino. El espectáculo combinará una puesta audiovisual con imágenes inéditas, músicos en vivo, coros y bailarines.

La propuesta volverá a poner en el centro las historias de amor, los vínculos familiares y las relaciones personales que han marcado sus canciones. La idea es conectar con quienes han acompañado a los hermanos Galán durante más de 40 años.

El repertorio incluirá clásicos como «Olvídame y pega la vuelta», «A esa», «Dímelo delante de ella», «Ahora decide», «Me hace falta una flor», «Valiente», «Por ese hombre» y «La Familia».

También sonarán canciones más recientes, como «Traición», «Cuando lo veo» y «La Trampa».

Entre las novedades, el dúo anunció el estreno en vivo de la segunda parte de «Por ese hombre», junto a Dyango. A esto se sumará «Yo sabía», su nuevo sencillo y video.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Pimpinela?

El concierto se realizará el sábado 19 de diciembre, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster desde el viernes 9 de octubre a las 12:00 horas.

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