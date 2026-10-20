Daddy Yankee actuará en los Latin Grammy 2026: compartirá escenario con Mon Laferte y Rosalía

Daddy Yankee será parte de la próxima edición de los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció el primer grupo de artistas que se presentarán en la ceremonia, programada para el jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

El cantante puertorriqueño compartirá escenario con destacados nombres de la música latina. Entre los confirmados también figuran Mon Laferte, Rosalía, Jorge Drexler, Anitta, Juanes, Silvana Estrada, Kany García, Carín León, Elena Rose, Banda Los Recoditos, Vivir Quintana, Rawayana y Xavi.

La participación de Daddy Yankee llega en una edición en la que también será reconocido como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

¿Cuándo y dónde serán los Latin Grammy 2026?

La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia televisada tendrá una duración de tres horas y se transmitirá en vivo por Univision.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas del Este de Estados Unidos (ET), con una antesala desde las 19:00 horas. En el horario del centro estadounidense, ambas emisiones partirán a las 19:00 y 18:00 horas, respectivamente.

La actriz, productora y nominada al Latin Grammy Roselyn Sánchez regresará como presentadora de la ceremonia.

Los artistas que llegarán a la ceremonia

Varios de los artistas anunciados también destacan entre los nominados de este año. Rosalía compite en categorías como Álbum del Año por Lux (Complete Works) y Grabación del Año por “La Perla”, junto a Yahritza y Su Esencia.

Mon Laferte obtuvo nominaciones por Femme Fatale y su sencillo homónimo, mientras que Jorge Drexler figura entre los candidatos a Álbum del Año por Taracá. Anitta, Juanes, Kany García, Carín León, Silvana Estrada, Elena Rose, Rawayana y Xavi también llegan a esta edición con nominaciones.

Banda Los Recoditos, por su parte, compite por Mejor Álbum de Música de Banda con Piratita.

La Academia Latina de la Grabación adelantó que próximamente entregará más detalles sobre la Premiere de los Latin Grammy, instancia en la que se anuncian la mayoría de los ganadores antes de la ceremonia televisada.

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