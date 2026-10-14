Moria Casán llega a Chile con un único show: revisa la fecha y cómo comprar entradas

Moria Casán regresará a Chile para encontrarse con el público nacional en una presentación exclusiva. La diva argentina protagonizará “Enjoy Moria”, un espectáculo programado para el próximo 9 de noviembre, a las 21:00 horas, en Enjoy Santiago.

La artista llegará con una propuesta centrada en su historia personal y profesional. A través de un monólogo, repasará distintas etapas de su carrera y compartirá experiencias que han marcado su vida dentro y fuera de los escenarios.

El espectáculo combinará comedia, emoción y relatos personales. Además, Moria recordará algunas de sus frases más conocidas, esas expresiones que se convirtieron en parte de su sello y del imaginario popular argentino.

Moria Casán vive un nuevo momento de popularidad

La visita encuentra a la intérprete en plena vigencia mediática. Su trayectoria en la televisión y el espectáculo argentino la ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la cultura popular trasandina.

A ese legado se suma el interés que ha despertado su historia entre nuevas audiencias gracias a “Moria, la serie”, la producción documental disponible en Netflix que repasa distintos aspectos de su vida.

Con su personalidad directa, su sentido del humor y una presencia escénica que la distingue, Casán buscará conectar de cerca con los asistentes y ofrecer una mirada a las experiencias que han definido su recorrido artístico.

La cita será una oportunidad para ver a una de las grandes figuras del espectáculo argentino en un formato que mezcla recuerdos, humor y confesiones. “Enjoy Moria” tendrá una única función en Chile.

Las entradas ya están disponibles a través de Ticketplus.

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