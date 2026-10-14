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FloyyMenor recibe llamativos comentarios tras publicar nuevas fotografías: cambio físico no pasó inadvertido

FloyyMenor compartió nuevos registros en redes sociales y su apariencia no pasó inadvertida. Varios seguidores comentaron su cambio físico.

14 Oct, 2026. 18:25 hrs
FloyyMenor Cambio Fisico
Instagram FloyyMenor

El cambio físico de FloyyMenor se tomó los comentarios en redes sociales. El cantante chileno, que alcanzó reconocimiento internacional con el hit Gata Only, publicó nuevas fotografías en Instagram y llamó la atención de sus seguidores por su apariencia.

El intérprete compartió un carrusel de imágenes durante el fin de semana. En una de ellas aparece junto a su lujoso Ferrari, estacionado a un costado de una carretera.

FloyyMenor sorprende con cambio físico

Para la ocasión, el artista optó por un look completamente negro, compuesto por una polera y un pantalón. Completó el conjunto con zapatillas blancas y café.

Sin embargo, su vestimenta no fue lo único que destacó entre las reacciones. Varios usuarios repararon en su figura y comentaron la aparente pérdida de peso del cantante.

“Estás más flaco”, “Qué brazote”, “Bro sigue así” y “Estilazo” fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.

FloyyMenor acompañó las fotografías con una frase que también despertó interés entre sus fanáticos: “Véngate salimos con videos”.

Aunque el cantante no entregó mayores detalles sobre los registros, todo apunta a que corresponderían a la grabación de Véngate, uno de los temas incluidos en su nuevo EP, Off The Planet.

Cambio Físico FloyyMenor
Instagram FloyyMenor

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