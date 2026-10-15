La cruda confesión de conocido rostro de TV: «Un año y medio de consumo grande de metanfetamina y otras pastillas»

El periodista Jon Reyes sorprendió al revelar el impacto que tuvo su polémica discusión con José Antonio Neme en su vida personal. El comunicador reconoció que aquel episodio marcó un punto de inflexión y lo llevó a tomar conciencia de su consumo problemático de sustancias.

Actualmente, el integrante de El Medio Día, de TVN, lleva cuatro meses en un tratamiento ambulatorio en la Fundación Contradicción. El proceso contempla sesiones de lunes a viernes, centradas en el trabajo emocional y la abstinencia.

En conversación con Verónica Galland y Marcel en el programa ¿Por qué somos así?, del canal de YouTube Chile Podcast TV, Reyes recordó el conflicto que protagonizó en abril de 2026 en No es lo mismo, espacio de farándula donde comentaron unas declaraciones de Neme.

Durante el panel, el periodista aseguró que conocía al conductor desde 2017 y que ambos tenían asuntos pendientes.

«Yo conozco a Jose desde 2017 como profesional y tenemos problemas de hombre que resolver», mencionó en aquella oportunidad.

Además, reveló que ambos habían salido con el mismo hombre en algún momento. «Nunca me dijo que era pareja de José Antonio», sostuvo.

Sus dichos molestaron a Neme, quien decidió llamar directamente al canal.

Jon Reyes reconoce el impacto de la polémica con Neme

Meses después, Reyes entregó una nueva perspectiva sobre aquel enfrentamiento. En la conversación, explicó que atravesaba un período complejo debido al consumo de sustancias y que el proceso terapéutico le permitió identificar un problema que desconocía.

«En la terapia me di cuenta de que era alcohólico aparte. Yo no tenía idea», reconoció.

El comunicador también vinculó directamente la discusión con el momento en que comenzó a dimensionar su situación.

«El episodio de la discusión con José Antonio detona finalmente en que yo me di cuenta de que vengo de un año y medio de consumo grande (…) de metanfetamina y otras pastillas», relató.

Asimismo, recordó que durante la semana previa al enfrentamiento había consumido grandes cantidades de clonazepam. Según explicó, esa situación también afectó su estado durante sus apariciones televisivas.

«La discusión con el Jose venía marcada por una semana en la que yo estaba consumiendo mucho clonazepam. Al día siguiente estaba dando un móvil para Plan Perfecto y estaba completamente hiperventilado. Son decisiones que tomé mal», aseguró.

Reyes sostuvo que el episodio permitió que su familia advirtiera que algo no estaba bien. También destacó las medidas que tomó Tevex frente a su situación.

«Esa discusión da pie para que mi familia se dé cuenta de que algo estaba pasando conmigo. Por eso me duele mucho lo que pasa con otros rostros de televisión, de los cuales no se toman medidas. Conmigo, Tevex tomó decisiones», afirmó.

Finalmente, el periodista sorprendió al agradecerle a Neme por el papel que tuvo aquel enfrentamiento en su proceso personal. Aunque la discusión generó una fuerte polémica pública, Reyes aseguró que sus consecuencias terminaron ayudándolo a reconocer el problema que enfrentaba.

«Yo le doy las gracias a José Antonio… gracias a esa discusión me salvaste la vida», expresó.

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