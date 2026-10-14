Cuerpos Indomables: compañía de danza DUAH celebra cinco años con funciones gratuitas en Santiago

La Compañía de Danza DUAH de la Universidad Alberto Hurtado celebrará cinco años de trayectoria con Cuerpos Indomables, una propuesta que reunirá por primera vez sus tres obras en una misma presentación.

Bajo la dirección de Matías Aravena Avila, la agrupación ha desarrollado un lenguaje propio desde la danza contemporánea, con una mirada latinoamericana que explora la identidad, la resistencia y los cuerpos que desafían las normas sociales.

El espectáculo reúne tres montajes inspirados en figuras fundamentales de la cultura latinoamericana. El primero es Flor Bestial, basado en la vida y obra de la poeta chilena Teresa Wilms Montt. También incluye La Niña Isabel, que aborda el legado de la cantante Chavela Vargas, y La Insólita, inspirada en Pedro Lemebel, escritor, artista y activista chileno.

A través de estas figuras, DUAH explora distintas formas de transgresión y libertad. Sus historias se conectan mediante temas como la disidencia, la memoria y la identidad, elementos que han marcado el trabajo de la compañía durante estos cinco años.

¿Cuándo y dónde ver Cuerpos Indomables?

La celebración tendrá dos funciones gratuitas en Santiago:

Jueves 29 de octubre, a las 20:00 horas: Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, ubicada en avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1825.

Aula Magna de la Universidad Alberto Hurtado, ubicada en avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1825. Viernes 30 de octubre, a las 20:00 horas: Teatro La Florida, en Real Pontevedra 6665, comuna de La Florida.

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