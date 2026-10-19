Halloween en Santiago: el restaurante temático que te sumerge en el terror de Hollywood

Annabelle, La Monja y El Exorcista son parte de los universos que inspiran a Cinema, el restaurante temático ubicado en Patio Bellavista que transforma el cine en una experiencia inmersiva. Su propuesta combina gastronomía, escenografías, efectos especiales y actores en vivo para recrear algunos de los escenarios más reconocidos de la pantalla grande.

El lugar se presenta como una alternativa para quienes buscan un panorama diferente durante octubre. Sus salones permiten recorrer ambientes inspirados en clásicos del terror, como Annabelle, El Exorcista, The Shining y La Monja.

La experiencia va más allá de la decoración. Animatronics, iluminación, sonidos y recursos audiovisuales ayudan a recrear la atmósfera de cada película. A esto se suman actores que interactúan con los visitantes y protagonizan situaciones inesperadas durante el recorrido.

¿Qué hará Cinema para celebrar Halloween?

Cinema prepara una celebración especial para el viernes 30 y sábado 31 de octubre. Ambas jornadas incluirán música, DJ, glitter, sorpresas y la participación de marcas aliadas.

Además, se esconderán cupones de consumo en los alrededores del recinto para que los asistentes puedan encontrarlos durante la celebración.

El sábado 31 habrá otro atractivo: el mejor disfraz de la noche recibirá un premio de $200.000 en consumo. La iniciativa busca incentivar al público a participar con propuestas creativas y originales.

Un recorrido por distintos universos del cine

Aunque los escenarios de terror destacan durante Halloween, Cinema también incluye espacios inspirados en otras producciones. Entre ellos figuran Harry Potter, Hangover, Shrek y Piratas del Caribe.

El proyecto contempló una inversión cercana a los US$1,3 millones y ocho meses de construcción. Para desarrollar sus ambientes participaron cineastas y profesionales vinculados al mundo de los efectos especiales, con el objetivo de crear espacios que fueran más allá de una ambientación tradicional.

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