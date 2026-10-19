Conocido cantante chileno enfrenta nuevas acusaciones de violencia: revelan registro de agresiones a su expareja

El cantante urbano Balbi El Chamako enfrenta una nueva polémica tras la difusión de registros relacionados con las acusaciones de violencia que realizó su expareja.

Durante los últimos días, la mujer compartió un video en el que expone agresiones que habría sufrido durante la relación. Las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales, especialmente porque algunos de los episodios habrían ocurrido frente a los hijos que ambos tienen en común.

Sin embargo, este no sería el primer episodio de estas características. A mediados de año, la expareja del artista ya lo había acusado públicamente de violencia.

En aquella oportunidad, la mujer cuestionó los gastos del cantante y se refirió a la situación económica que enfrentaban. «Siempre andas llorando, pero yo no vi que te faltara para comprar tussi para las mujeres o para pagar alcohol y moteles», expresó, según consignó La Cuarta.

Difunden nuevo video de Balbi El Chamako

A las acusaciones se sumó otro registro que compartió la hermana de la expareja del cantante en redes sociales. En las imágenes aparece Balbi El Chamako mientras protagoniza una discusión con integrantes de la familia de la mujer.

Durante el intercambio, una familiar lo enfrenta verbalmente y le lanza una dura acusación. «Soi cobarde por pegarle a una mujer», se escucha decir en el video.

La situación escala posteriormente, cuando un sujeto identificado como «Pablo» se enfrenta físicamente con el artista urbano. Además, en el registro se aprecia que el cantante tiene un hematoma en uno de sus ojos.

La difusión de estas imágenes volvió a poner al artista en el centro de la controversia. También recordó un episodio ocurrido a fines de 2025, cuando fue apartado del comando presidencial de Jeannette Jara.

En ese momento, la decisión se relacionó con una causa vigente por violencia intrafamiliar que involucraba al cantante.

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