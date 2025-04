Revelan estado de Lorene Prieto tras cruda amputación de su hijo: «Está devastada»

El caso que impactó a nuestro país durante las últimas horas, es el del hijo de Lorene Prieto. Quien sufrió la amputación de sus manos en un hecho que todavía se investiga.

De acuerdo a las primeras informaciones, encontraron al hombre en una casa, en la intersección de Crescente Errázuriz y República de Israel, comuna de Ñuñoa. Luego de que la actriz presentara una denuncia por presunta desgracia.

Frente a esto, es que con el paso de las horas, Carabineros halló al hijo de Lorene Prieto en el segundo piso de la vivienda, que pertenece a su familia y estaba en remodelación. Tras esto, es que lo trasladaron rápidamente hasta el hospital Salvador para estabilizarlo.

Es en este contexto que, en Hay que Decirlo, entregaron detalles sobre cómo se encontraría la intérprete nacional al enterarse de lo ocurrido.

¿Cómo está Lorene Prieto tras la amputación de su hijo?

La periodista y panelista del programa de Canal 13, Fany Mazuela, señaló que «hablé con una amiga de ella (de Lorene), me dijeron que estaba devastada, está muy mal, no está contestando ningún llamado».

Siguiendo por esta línea, aclaró que ahora «está sumamente enfocada en esto, en la recuperación y la salud de su hijo». Junto con revelar que luego de que estabilizaran al hombre de 37 años, lo trasladaron hasta la Mutual de Seguridad, para seguir con su tratamiento.

Finalmente, en el espacio aseguraron que, hasta el momento, el Ministerio Público no descarta nada. «Como es una investigación en curso, la información de Carabineros es que no habría intervención de terceros, pero ahora el Ministerio Público pide al OS9 y al Labocar investigar, porque no descartan ninguna hipótesis».