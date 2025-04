«¡Después no me vengas a pedir perdón llorando, ridículo! ¡No te quiero ver más!»

La noche de este martes, se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por una fuerte discusión entre Yuli Cagna y Vico Bouvier, la que pone en juego su relación que comenzó en el exterior.

Los equipos para la competencia de esta semana se conformaron de Yuli y Zoe como capitanas de los rojos, con Dani y Josué, y Jhonatan y Andrés, contra Vico y Samantha en los dorados, con Rai y Gala, Dash y Fernanda, y Faloon y Fabio.

Tras conformarse los equipos, Vico Bouvier se burló de las elecciones que tomaron las chiquillas, y la argentina se enfadó con él. «Nos subestiman pero confiamos plenamente en nuestro equipo. Porque son más grandotes se creen que ganaron».

La molestia de Yuli Cagna con su pareja

Además, cuando Samantha comentó que quiere ganar para poder dormir junto a Vico en la cama de los brigadieres, Yuli reaccionó tratando a la peruana de «desubicada» y le insistió que la vida se le complicó a Vico por ella.

«Quiero ver contento a Vico, veo que le hacen la vida a cuadritos todo el rato, le pelean por todo, y él debe estar aquí para disfrutar la competencia. Deberías entender que tú ya ganaste hace rato, porque lo tienes. Tú ya estás con él, ¿qué tanto problema te haces? ¿Tanta es tu inseguridad?», replicó Samantha.

La agotadora prueba consistió en trasladar cajones a lo más alto de una estructura metálica usando poleas, tras pasar por trincheras, fosas de agua, rejas y una red de pesca. Y en ella, acorde a los pronósticos, el equipo dorado terminó coronándose ganador.

Con ello, efectivamente Samantha y Vico podrán compartir cama de brigadieres. Consultado al respecto, el argentino dijo sobre su novia: «Algún día le tocará, cuando tenga una dupla buena».

2Vos hacéte el vivo, y después me venís a pedir perdón llorando, pelotudo. Te gusta picarme pero no te gusta que me enoje. Aprendan a ser humildes, después no me vengas a pedir perdón, ridículo. ¡No te quiero ver más!», le contestó duramente Yuli a Vico, mientras este se seguía burlando de ella.