Anita Alvarado fue la invitada del último capítulo del podcast “Juzgamos y nos funamos”, conducido por el influencer Danilo 21. En la conversación, la conocida «Ex Geisha» volvió a referirse sin filtro a su mediática enemistad con Daniela Aránguiz, panelista del programa Only Fama.

Durante el episodio, Anita reveló que Daniela habría intentado comunicarse con su hija Angie, con el objetivo de que ella dejara de hablar públicamente sobre el conflicto que ambas protagonizan.

Anita Alvarado no se guardó nada contra Daniela Aránguiz

“Le mandó un mensaje a Angie, la estúpida. Dice: ‘Angie habla con tu mamá para que deje de hablar de mí’”, relató Alvarado, visiblemente molesta.

La respuesta de Anita no se hizo esperar, y lanzó una dura crítica: “Ahora le pide favores a mi hija, descarada, care de raja. Arrodíllate y pide perdón, y ahí te dejo de huevear la vida. Porque cuántos años pasaron que te burlaste, te jactaste de lo que tenías, te alegraste, miraste en menos, ahora estás sufriendo como quiltra y tratas de simular y no puedes”.

Pero eso no fue todo. En medio de la conversación, Anita lanzó una advertencia directa a Aránguiz, aludiendo a un episodio que, según ella, podría tener consecuencias legales.

“Solamente convenciera a la Angie que pusiera una denuncia, porque el delito de violación no prescribe, tus hijos tendrían a su padre en la cárcel. Y esto lo digo aquí, no en televisión pagada, porque no se antoja”, declaró.

Finalmente, Alvarado recordó que su hija era menor de edad cuando habría tenido una relación con el exesposo de Daniela, y cerró con un comentario sin filtro: “Tomé la mejor decisión, pero que no se haga la ‘muy muy’, que no sabía ni nada de eso. Él era con una y con otra ¡Siempre te gorrearon, por fea!”.

