Afirman que Mariana Derderian estaría en shock luego de promoción de entrevista con PH y la habría cancelado

En mayo de 2024, Mariana Derderian sufrió la lamentable perdida de su hijo. El incidente fue debido a un incendio en su domicilio, en la comuna de Vitacura.

Luego del fatal suceso, la actriz estuvo alejada de las redes sociales, sin embargo, con el tiempo retomó esta actividad, siendo un ejemplo de resiliencia. Viajes y actividades eran el contenido de la intérprete, que siempre entregaba un mensaje de amor y esperanza.

Mariana Derderian habría cancelado su participación en PH

En ese contexto, Mariana Derderian anunció que hablará del hecho públicamente, por primera vez, y será en el programa «Podemos Hablar», donde establecerá una conversación con Diana Bolocco.

A través de sus redes sociales, se mostró un adelanto, donde la presentadora señaló que: «Si a mí me hubiesen dicho: ‘Mariana, elige: o tienes un hijo durante seis años y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca’… yo hubiera elegido, ‘sí, lo quiero tener'».

Además, no guardó sus sentimientos y confesó «he tenido mucha pena, por supuesto, y voy a tener siempre. No creo que me vaya a morir sin pena. Pero tengo que hacer que esto valga la pena».

Sin embargo, según información de Glamorama, habría desistido de esta entrevista, luego de ver las imágenes promocionales, y según el medio, estaría en schok y muy molesta.

«La artista de 45 años sintió tal molestia y dolor al ver la promo, que quedó en una especie de shock por el ‘sensacionalismo’ que encontró en ella y canceló todo. La entrevista ya no se realizará. Al menos por ahora», indicaron desde el medio antes mencionado.

Para cerrar, ADN señalo que se comunicó con CHV, confirmando la información de la cancelación de la emisión de la entrevista, que etiquetaron de «sensacionalista».

Cabe destacar que hace algunas semanas, anunciaron a Mariana Derderian como nueva integrante de «Sabingo». Además, comunicaron que será la encargada de conducir una sección del programa llamado “Heroicas”.

También puedes leer en la página web de Radio Corazón: Este sería el exorbitante sueldo que recibiría Marlen Olivari en nuevo reality de Canal 13: «Pasará a la historia por ser la mejor pagada de los realities…»