Amaro Gómez-Pablos contó la firme sobre su salida de TVN: «Parece que no le caigo en gracia»

Por mucho tiempo, Amaro Gómez-Pablos, fue el rostro de las noticias en TVN. Llegó al noticiero en 2003 y estuvo en ese espacio hasta 2016, es decir, estuvo 13 años en ese trabajo.

Posterior a esto, pasó a conducir el programa de este mismo canal, llamado “Y tú qué harías”, que fue lo último que hizo en esta señal.

En pleno 2025, el periodista reveló en Todo va a estar bien, de Vía X como fue que dejó el “canal de todos”. Comentó detalles inéditos de su salida, en particular diferencias con su jefe de aquel entonces provocaron que le dijese “adiós” a TVN.

Amaro Gómez-Pablos rompió el silencio

“A mí, en su momento, al director de prensa de turno, le pregunté si tenía algún problema conmigo, porque no me sacaba a terreno. Porque yo cumplía esas dos funciones. Y entiendo que mi rol es ese, ser conductor, pero ante todo, ser primer reportero”, le detalló al conductor del espacio, Juan José Lavín.

Agregó para precisar su punto: “Estar in situ, el poder contar estas historias. No estar leyendo un pronter. El poder hacer lo uno y lo otro. Entonces, cuando no me sacaba, no me sacaba, no me sacaba, llegó un punto en el que dije ‘señor, parece que no le caigo en gracia, me voy’. Y así fue”.

Posterior a esto, Lavín le preguntó si volvería a conducir un noticiero, el español respondió lo siguiente.

“A ver, siempre y cuando uno pueda ser reportero, absolutamente, encantado. Si es que efectivamente puede atender siempre a lo esencial de un periodista, que es estar in situ y contar esas historias”, concluyó Amaro Gómez-Pablos.

