La influencer del momento sigue dando que hablar, y es que luego de no ser invitada a la Gala del Festival de Viña (siendo la actual embajadora/reina), la chiquilla organizó su propia Gala, a la que denominó como «del Pueblo».

Con más de 100 famosos invitados y confirmados, polémicas por acá y por allá, Naya no se cansa y sigue organizado el evento, que finalmente y luego de varios rumores, no será televisado.

En este contexto, es que Naya Fácil se ha visto algo estresada a través de sus historias de Instagram, donde suele mostrar todo lo que hace durante el día.

Recientemente, en una de sus interacciones con sus «facilines», admitió estar desembolsando una cantidad absurda de dinero.

Por lo mismo, organizó una «Nayatón», para lidiar con los grandes gastos, ya que necesita ayuda para continuar con su proyecto.

«¿Creen que si hago una Nayatón servirá, que reunamos 100 millones? Les seré sincera, o se hace la Nayatón, o se suspende. Capaz pensé decir esto, pero estamos críticos, está difícil la cosa» relató en sus redes sociales.

El millonario monto que recibió Naya Fácil en minutos

Además, agregó que «Jamás en la vida pensé en hacer una lucatón, yo no tenía presupuestado que la Gala iba a salir tanto . Y si no llegó a hacer esto se me va a criticar un montón. En pedir no hay engaño, voy a dejar mi cuenta, no quiero fallar, pero no tengo opción».

Asimismo, Nayá Facil subió la cuenta para la Lucatón y sus fanáticos se la jugaron con un millonario monto.

«Gracias mis facilines, todo aporte sirve para lograr juntar esos 100 palos. Con una luca cada uno, la hacemos», escribió antes de entregar el primer cómputo.

«Primer computo en 26 minutos, vamos facilines que lo logramos» escribió, adjuntando un pantallazo del dinero recaudado en solo minutos, $1.002.448.