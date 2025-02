Jordan y Porto Seguro se lucen con el lanzamiento de «Ai se eu te pego»

Porto Seguro vuelve con el estreno de una de las canciones más recordadas del boom del axé, y en esta ocasión, nada menos que con una de las mejores voces de la cumbia en Chile como es Jordan.

Junto a la estrella de la música tropical, el trío que conforman Vivi Rodrigues, Paloma Fiuza (Pops) y Thiago Cunha vuelve al ruedo musical en plena época estival y donde el axé y la fiesta se tomarán nuevamente las vacaciones en todo el país.

La nueva versión de ‘Nossa’ trae todos los condimentos para transformarse en una de las canciones favoritas del verano, pues fusiona dos de los ritmos más contagiosos como son el axé y la cumbia con exponentes que por cierto hacen de este single que el público no dejará pasar en la pista de baile.

«Es una canción que todos los chilenos la conocen y saben cantarla sin darse cuenta, es más, en los shows siempre jugamos con eso, ya que siempre terminan cantándola de principio a fin y con un portugués casi perfecto. Es un tema que se hizo conocido de forma posterior al fenómeno del axé y quisimos incluirla porque sabemos que gusta mucho, pero a la vez le dimos una lectura distinta», señala Vivi.

Siguiendo por esta línea, agregó: «Nuestro productor nos hizo esta propuesta de cumbia y nos encantó. Lo que venía después era buscar a un artista de ese estilo para que la cantara con nosotros y pensamos en Jordan. Creo que le apuntamos medio a medio, pues ha sido una gran experiencia».

El nuevo lanzamiento de Jordan y Porto Seguro

Junto con esto, el cantante chileno no esconde su satisfacción luego de ver materializado este proyecto que ya tuvo un estreno en vivo para el Festival de Olmué en el mes de Enero: «Nunca pensé que Vivi me invitaría a grabar una canción con ellos. Fue disruptivo, pero muy novedoso. Los artistas siempre tenemos que llevarle nuevas propuestas al público y ‘Nossa’ en particular es increíble».

Misma opinión tiene Paloma Fiuza asegurando que la fusión de cumbia y axé es una mezcla que produce mucha alegría: “Quedó espectacular, además la energía y la voz de Jordan, le dio todo el encanto. De verdad estamos muy emocionados”, reconoce Paloma.

Por su parte, Thiago destacó el aporte del intérprete de ‘¿Qué pasó?’, a esta canción: «Cuando tuvimos la primera reunión con él, yo sólo lo escuchaba para aprender lo más posible de su experiencia. Me contó parte de su historia y terminé admirándolo mucho más. Ambos estilos hicieron match de inmediato y a mí en particular me gusta mucho la cumbia, ya que tiene la misma energía y alegría que el axé».