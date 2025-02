En un nuevo capítulo de «Que Te Lo Digo» en Zona de Estrellas, Claudia Schmitd no tuvo reparos en defender a Laura Landaeta y lanzar fuertes críticas hacia Tonka Tomicic. Este intercambio ocurrió luego de que la animadora desmintiera tener vínculos con paraísos fiscales en Brasil, lo que generó gran expectación mediática.

Claudia, con su característico estilo directo y sin filtros, expresó, «yo lo único que quiero destacar es la valentía de Laura porque no es fácil plantarse a figuras del espectáculo poderosas… en el caso de Tonka y en el de Cathy Barriga no me quedan muchas dudas, Laura Landaeta contó toda la situación de Tonka, se escucharon los audios, uno pudo ver la carpeta, dónde estaban todos esos cheques que terminaron en malas manos…»

La uruguaya no solo defendió a Landaeta, sino que también dio a entender que había más de lo que se había dejado ver en público, dejando entrever la existencia de pruebas que, según ella, confirmaban las versiones de Laura sobre lo sucedido.

Claudia Schmidt se va en picada contra Tonka

«A mí ahora no me vengan a vender que Tonka Tomicic es una santa paloma, Tonka Tomicic es una sinvergüenza que nos vio la cara durante años. Y está lleno de sinvergüenzas. Solo detengamos dónde el abogado de Tonka era Hermosilla, ahí, te queda todo claro», señaló.

Asimismo, Claudia Schmitd recalcó que Tonka Tomicic sí está involucrada en el Caso Relojes y que desde los medios se está intentando lavar su imagen.

«Después de ver los cheques y de escuchar los audios, que le dijo a Parived ‘nos tenemos que hacer los huevo…’. Perdón nosotros tenemos las reinas que elegimos, las conductoras que elegimos, y las parejas que merecemos», concluyó Schmitd.