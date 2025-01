El pasado jueves 16 de enero de 2025, en la comuna de La Pintana, Sonia del Carmen Paillao Calfucura fue detenida por el asesinato de su hijo tetrapléjico, Marco Antonio Cantillana Paillao.

Según informes, la madre desconectó al joven de 28 años de la máquina de respiración artificial que lo mantenía con vida. Testigos presenciaron el acto y la señalaron como responsable. Además, se encontraron audios de WhatsApp en los que Sonia confesaba sus intenciones, diciendo: «Oye, desconecté al Marco. Yo lo voy a matarlo».

Marco había sido víctima de una balacera en el año de 2018 que lo dejó tetrapléjico. Durante su convalecencia, una amiga que se hizo en el hospital donde era atendido se hizo cargo de su cuidado en varias ocasiones, destacando que el año 2023, ella tuvo que cuidar de Marco, ya que su madre estuvo privada de libertad durante 100 días por «cultivo de marihuana».

El día del incidente, Marco había regresado hace seis horas a la casa de su madre tras pasar un tiempo al cuidado de esta amiga.

Testigos claves

Un vecino cercano a la familia se encontró con Sonia llorando a fuera de su casa y acompañada de una persona que él no conocía, preguntándole que le pasaba.

«Me acerqué a ellos y se sentaron en una banca de la plaza frente al domicilio (…) Sonia me saludó, le pregunté qué le pasaba», añadió.

«Estoy cansada, no doy más. No soy capaz de seguir cuidándolo, quiero que descanse. Estoy aburrida de cuidarlo, porque no puedo hacer mi vida tranquila», respondió Sonia.

Después de eso, entró a la casa y desconectó a su hijo.

«Yo me quedé en la reja de su casa mirando hacia adentro, al igual que el acompañante de ella. En ese momento Sonia abrió el ventanal de la pieza de su hijo marquito (…) se acercó a él, le dio un beso en la frente y luego se recostó en su pecho a llorar», comentó.

«Hizo algo con las máquinas del Marquito, las que le ayudaban a respirar, comenzando a sonar un pito como de alerta (…) El tubo la manguera del oxígeno estaba a un costado de la cama, (apuntando) hacia el suelo… observando que el Marquito se estaba ahogando y convulsionando, por lo que porque veía que se quejaba y se movía mucho. Al ver esto entré y me acerqué al ventanal de la pieza para ayudarlo», añadió el testigo.

«Sonia me agarró de la polera y me sacó para fuera de la casa. Me pegó un charchazo en la espalda y me dijo no entre», cerró el hombre, según consignó el PortalBíoBío.

Después de eso el hombre acudió a los vecinos, quienes llamaron a Carabineros y pudieron llevar detenida a la madre.

Los nuevos audios que se revelaron

Según datos obtenidos por BBCL Investiga, el registro constituye una evidencia fundamental en la indagación por parricidio que lidera la Fiscalía Metropolitana Sur. Este sábado, la mujer fue enviada a prisión preventiva luego de una audiencia realizada en el 15º Juzgado de Garantía de Santiago.

«Oye, desconecté al Marco. Dime como chucha tengo que hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo. ¿Sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar», arranca el audio que le envía Sonia, a la amiga que había estado cuidando anteriormente a Marco con iniciales M.M.A.

«Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (…) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá porque no he podido hablarle al hueón. Contesta concha de tu madre», confirma el segundo audio.