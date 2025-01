Estas fueron las reacciones que dejó el paso de Naya Fácil por los premios Copihue de Oro 2025

Naya Fácil hizo una aparición estelar este miércoles en la alfombra roja de los Copihue de Oro 2025. Sorprendiendo a todos con un deslumbrante look de gala. La influencer, conocida por su carisma y autenticidad, se robó todas las miradas por el curioso vestido que escogió para la ocasión.

Aunque no cuenta con ninguna nominación en esta edición. Naya fue invitada especialmente por La Cuarta, el medio encargado de organizar estos premios. Qué año a año celebran lo mejor de la entretención y el espectáculo nacional.

Su presencia en la gala no pasó desapercibida, generando comentarios y reacciones tanto entre los asistentes como en redes sociales, donde sus seguidores destacaron su llamativo atuendo y el entusiasmo con el que vivió la jornada.

Pese a que la influencer cuenta con miles de seguidores en sus plataformas, y sus «facilines» como ella los llama, suelen apoyarla y animarla en todo. Esta vez los comentarios no solo fueron positivos.

@naya__facil nayita te ves muy linda maquillada pero mata al que te recomendó un vestido así no es feo pero no es para tu estatura una mujer que es bajita no debería usar un vestido largo a ras de piso se ve más chica y parece que caminaras con un camisón de dormir

— Yesenia Lagos (@YeseniaLagos7) January 29, 2025