Coqueto auditor confesó en El Chacotero Sentimental que «la hija de mi ex se me insinúa y no sé que hacer» Escorpión, relató en El Chacotero Sentimental que hace unos 7-8 años, se enamoró de una colega, conformando una linda familia por 1 año. Sin embargo, tiempo después se encontró una cara conocida en una tienda y era la hija de su pareja, que ya había crecido.