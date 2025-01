La historia de Benjamín Rivas, el joven con parálisis cerebral que obtuvo puntaje nacional

Con tan solo 18 años, Benjamín Rivas Beltrán logró 1.000 puntos en la prueba en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de matemática.

Fue el propio presidente de la República, Gabriel Boric el que llamó al joven oriundo de Curanilahue, de la región del Biobío, el pasado domingo 5 de enero, para informarle de su logro. Mientras que el alcalde de su comuna, Luis Gengnagel, lo fue a visitar a su hogar.

Benjamín, que vive con sus abuelos, es exalumno del liceo público Mariano Latorre. Dónde cursó su enseñanza media y durante el último año, combinó sus estudios con un preuniversitario. En conversaciones con Radio ADN, comentó que no esperaba alcanzar el puntaje máximo. «Siempre apunté a tener el máximo puntaje, pero no me lo esperaba».

El joven le agregó también a la radio que su siguiente meta es estudiar ingeniería de ejecución en informática en la Universidad del Biobío.

Además, Benjamín le comentó a El Mercurio. «Desde que nací prácticamente que asisto a la Teletón, y ellos me orientaron con respecto a la PAES«. Tras esto, se sinceró y dio un mensaje motivacional, «a pesar de las dificultades, siempre hay una manera de salir adelante y pararse cada día».

Todo es mérito de Benjamín

Su padre, Jonathan Rivas, señaló que todo el mérito es de Benjamín y sus abuelos, ya que siempre se ha esforzado, destacando que estudiaba incluso después del preuniversitario.

Complementó con que «él ha luchado, se ha sacrificado, estudia, hace sus cosas solo, entonces uno se siente orgulloso de él. A él le gustaba estudiar, siempre de niño le ha gustado eso, así que uno más que nada debe apoyarlo en todo lo que viene, que disfrute su momento y que sea un niño feliz».

En la mañana del lunes 6 de enero, Benjamín Rivas participó en el tradicional desayuno del Presidente, junto al resto de los puntajes nacionales de la PAES.