Kike Morandé criticó al programa de Fabrizio Copano: «No sé si sería humor eso, no se reían ni ellos mismos»

En el contexto de su vuelta a la televisión, estando al mando de la animación de Detrás del Muro en CHV, Kike Morandé, fue entrevistado por el Diario Financiero, donde criticó el espacio.

«No sé si sería humor eso. Fome. No se reían ni ellos mismos. El que hacemos nosotros es un humor sin humorista, son situaciones, son parodias para que te rías», partió.

«En una promoción que se hizo el otro día, (Gustavo) Becerra estaba atrás del bar y nos atendía, contaba que tenía un pitutito en un café con piernas y cuando se va se saca el delantal y sale en pollera. Ese tipo de idioteces», continuó.

Además, el conductor, tuvo un momento reflexivo sobre la sociedad actual, enfocándose en el humor y el doble sentido. «Hoy te dicen cómo tienes que hablar, lo que tienes que hacer; y no me parece», señaló al Diario Financiero.

«El doble sentido van a tener que tolerarlo, tiene que aceptarse porque es parte de la vida», agregó.

Siguiendo la idea, rememoró «cuando prohibieron los piropos a la gente en la construcción, los prohibió Joaquín Lavín. Yo dije: ‘Nos volvimos locos, si esto es una tradición'».

Kike Morandé se refirió a su regreso televisivo

El animador de Detrás del Muro comentó que «me tengo que poner en una posición que sea totalmente de todas las edades, a pesar de que sea muy mayor».

Finalmente, concluyó la entrevista con lo siguiente. «No puedo jugar a ser un tata. Tengo que estar muy al día, por eso converso mucho con los jóvenes, que la Dua Lipa, que esto y lo otro. No puedo no saber por qué renunció Trudeau ni que asume Trump o que Milei está rompiéndola en Sudamérica».

